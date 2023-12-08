İSKİ İstanbul'un Barajlarının Doluluk Oranlarını Duyurdu! İşte 8 Aralık 2023 Cuma Günü Güncel Doluluk Oranları....
İstanbullular barajların doluluk oranlarını öğrenmek için internetteki kaynaklara başvurabilirler. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından her gün barajların doluluk oranları her gün duyurulmaktadır. İSKİ'ye göre 8 Aralık 2023 günü barajlardaki doluluk oranları kaça yükseldi?
İstanbul'da abrajların doluluk oranlarını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi açıklamaktadır. İşte 8 Aralık 2023 Cuma günü barajların doluluk oranları...
İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları %35,68'e yükseldi. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: % 44,61
Büyükçekmece Barajı: % 22,87
Darlık Barajı: % 49,73
Elmalı Barajı: % 82,16