İSKİ O Barajların Doluluk Oranını Açıkladı! İstanbul'daki Barajlar Kuruyor Mu? Barajların Doluluk Oranı Kaç Oldu?

İstanbul'da yağışların artmasıyla barajlarda da hareketlenmeler başladı. İSKİ 5 Ocak 2024 baraj doluluk oranlarını açıkladı. Peki hangi baraj ne kadar dolu?

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İSKİ O Barajların Doluluk Oranını Açıkladı! İstanbul'daki Barajlar Kuruyor Mu? Barajların Doluluk Oranı Kaç Oldu? - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel baraj doluluk oranlarını duyurdu.  

İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları %52,44'e yükseldi.

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İSKİ O Barajların Doluluk Oranını Açıkladı! İstanbul'daki Barajlar Kuruyor Mu? Barajların Doluluk Oranı Kaç Oldu? - Resim: 2

Alibey Barajı: %61,5

Büyükçekmece Barajı: %43,97

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İSKİ O Barajların Doluluk Oranını Açıkladı! İstanbul'daki Barajlar Kuruyor Mu? Barajların Doluluk Oranı Kaç Oldu? - Resim: 3

 Darlık Barajı: %63,73

 Elmalı Barajı: %84,71

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İSKİ O Barajların Doluluk Oranını Açıkladı! İstanbul'daki Barajlar Kuruyor Mu? Barajların Doluluk Oranı Kaç Oldu? - Resim: 4

Kazandere Barajı: %42,77

Istrancalar Barajı: %40,84

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