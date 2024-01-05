İSKİ O Barajların Doluluk Oranını Açıkladı! İstanbul'daki Barajlar Kuruyor Mu? Barajların Doluluk Oranı Kaç Oldu?
İstanbul'da yağışların artmasıyla barajlarda da hareketlenmeler başladı. İSKİ 5 Ocak 2024 baraj doluluk oranlarını açıkladı. Peki hangi baraj ne kadar dolu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel baraj doluluk oranlarını duyurdu.
İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları %52,44'e yükseldi.
Alibey Barajı: %61,5
Büyükçekmece Barajı: %43,97
Darlık Barajı: %63,73
Elmalı Barajı: %84,71
Kazandere Barajı: %42,77
Istrancalar Barajı: %40,84