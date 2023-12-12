İSKİ O İlçeleri Uyardı: 12 Aralık 2023 Salı Günü Yaşanan Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Etkileyecek?
İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini İSKİ bildirmektedir. İSKİ'ye göre bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Su kesintileri saat kaça kadar devam edecek? İşte 12 Aralık günü su kesintisi yaşanacak ilçeler...
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Bahçeşehir ilçesinde İkitelli OSB'de yaşanan su kesintisi saat 14.00'e kadar devam edecek.
Beykoz ilçesinde yaşanan su kesintisi Acarlar, Alibahadır, Elmalı, Görele, Gümüşsuyu, Kavacık, Mahmutşevketpaşa, Rüzgarlıbahçe, Zerzevatçı, Çubuklu, Örnekköy ve İncirköy mahallelerini etkileyecek. Kesinti saat 18.00'e kadar devam edecek.
Esenyurt ilçesinde Zafer mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek.
Eyüpsultan'da Güzeltepe mahallesinde yaşanacak su kesintis saat 14.00'e kadar devam edecek.