İSKİ O İlçeleri Uyardı: 12 Aralık 2023 Salı Günü Yaşanan Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Etkileyecek?

Beykoz ilçesinde yaşanan su kesintisi Acarlar, Alibahadır, Elmalı, Görele, Gümüşsuyu, Kavacık, Mahmutşevketpaşa, Rüzgarlıbahçe, Zerzevatçı, Çubuklu, Örnekköy ve İncirköy mahallelerini etkileyecek. Kesinti saat 18.00'e kadar devam edecek.