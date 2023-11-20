İSKİ O İlçeleri Uyardı! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak? İstanbul'da 20 Kasım'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...
İstanbul'da yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından bildirilir. 20 Kasım 2023 günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
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EYÜPSULTAN:
Düğmeciler ve Topçular Mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 12.00'de bitecek.
İçme suyu hatlarında yaşanan 100 mm çaplı arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak.
KAĞITHANE:
Hamidiye, Merkez ve Nurtepe Mahallesinde yaşanan su kesintisi 13.00'e kadar devam edecek.
PENDİK:
Yenişehir Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek.