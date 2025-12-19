İSKİ o ilçeleri uyardı: Musluklar tam 19 saat akmayacak!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden yapılan duyuruyla megakentin batı yakasındaki binlerce aboneyi etkileyecek planlı kesinti programı açıklandı. Altyapı çalışmaları nedeniyle gün boyu ve gece yarısına kadar sürecek susuzluk için saat verildi.

İSKİ o ilçeleri uyardı: Musluklar tam 19 saat akmayacak!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin su dağıtım ağının önemli noktalarından biri olan Kıraç Terfi Merkezi'nde kapsamlı bir çalışma başlatıyor. 



Kurum tarafından kamuoyuna duyurulan plana göre, söz konusu merkezde gerçekleştirilecek teknik müdahaleler nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde geniş çaplı bir su kesintisi yaşanacak.



 İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, operasyonun gerekçesi Kıraç Terfi Merkezi'nde yapılacak kapasite artırımı ve revizyon çalışmaları ile bu merkezden beslenen isale hatlarında gerçekleştirilecek iyileştirme faaliyetleri olarak belirtildi.



SALI GÜNÜ BAŞLIYOR, ÇARŞAMBA SABAHA KARŞI GELECEK

Altyapı ekiplerinin yürüteceği çalışmalar kapsamında vanalar, 23 Aralık Salı günü sabah saat 09.00 itibarıyla kapatılacak. Kesintinin 24 Aralık Çarşamba günü sabaha karşı saat 04.00’e kadar sürmesi öngörülüyor.

Toplamda 19 saati bulacak olan bu süreçte, belirtilen üç ilçedeki çok sayıda mahalleye su akışı sağlanamayacak.



İSKİ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesintiden etkilenecek noktaları detaylı bir listeyle paylaştı. Üç ilçede su kesintisi yapılacak mahalleler şöyle:



"Esenyurt'ta, Akçaburgaz, Atatürk, Gökevler, İstiklal, Mehterçeşme, Mevlana, Güzelyurt, Pınar, Çınar, Fatih, Üçevler, Akevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Talat Paşa, Osmangazi, Selahaddin Eyyubi, Battalgazi, Şehitler, Necip Fazıl Kısakürek ve Hürriyet mahalleleri. 



Beylikdüzü'nde, Cumhuriyet, Kavaklı, Yakuplu, Büyükşehir, Barış ve Adnan Kahveci mahalleleri. 



Büyükçekmece'de, Pınartepe, Karaağaç, Alkent 2000 ve Çakmaklı mahalleleri."



Kesintiden etkilenen vatandaşların güncel bilgiye ulaşmak için İSKİ’nin resmi web sitesindeki “Planlı Su Kesintileri” sayfasından “Arıza Kesinti” bölümüne veya ALO 185 çağrı hattına başvurmaları istendi.

İSKİ SU KESİNTİSİ EKRANI

