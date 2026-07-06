İSKİ uyardı: Sular olmayacak! 7 Temmuz su kesintileri

Haftanın ikinci gününde su kesintisine hazırlıksız yakalanmak istemeyen milyonlarca İstanbullu, "Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.

İSKİ'den edinilen resmi verilere göre, İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndaki bazı kritik noktalarda bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. İşte 7 Temmuz Salı günü İstanbul'da mahalle mahalle güncel su kesintisi detayları ve suların geleceği tahmini saatler:

ANADOLU YAKASI KESİNTİ BÖLGELERİ

Tuzla'da 5 Saatlik Planlı Kesinti Anadolu Yakası'nın en yoğun bölgelerinden Tuzla'da geniş kapsamlı bir iyileştirme çalışması devrede. İSKİ şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle Tuzla ilçesinde yer alan Şifa, Mimar Sinan ve Aydınlı mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanıyor. Yaklaşık 5 saat sürmesi öngörülen bu kesinti kapsamında, öğle saatlerinde (12:10 civarı) başlayan kesintinin ardından suların akşam saat 17:00 sularında bölgeye yeniden verilmesi planlanıyor.

AVRUPA YAKASI KESİNTİ BÖLGELERİ

Kağıthane'de Şebeke ve Hat İyileştirmesi Avrupa Yakası'nda ise Kağıthane ilçesi öne çıkıyor. Kağıthane'nin belirli mahallelerinde yürütülen şebeke ve isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Ekiplerin sahada yoğun bir mesai harcadığı belirtilirken, kesintiden etkilenen sokak ve caddelere su akışının akşam saatlerinden itibaren kademeli olarak sağlanacağı bildirildi.

Üniversite Mahallesi İsale Hattı Çalışması İSKİ'nin isale hattı üzerinde gerçekleştirdiği büyük ölçekli altyapı ve boru yenileme operasyonu nedeniyle bölgedeki ana hatlarda geçici kesintiye gidildi. Binlerce aboneyi etkileyen bu kritik altyapı çalışmasının tamamlanmasının ardından şebekeye su verilecek.

İSKİ'DEN ÖNEMLİ UYARI: KADEMELİ OLARAK VERİLECEK

İSKİ yetkilileri, ilan edilen saatlerin arıza onarım ve teknik müdahalenin bitiş zamanını işaret ettiğini vurguladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ana boruların dolması, şebeke için gerekli basıncın oluşması ve özellikle yüksek kotlarda (coğrafi olarak yüksekte kalan bölgelerde) oturan vatandaşların suya erişmesi kısa süreli gecikmelere sahne olabilir. Suların verilmesinin ardından ilk dakikalarda yaşanabilecek geçici bulanıklık riskine karşı da dikkatli olunması öneriliyor.

Vatandaşlar, kendi bina ve sokaklarını etkileyen en güncel, anlık bölgesel arıza durumlarını İSKİ'nin resmi web sitesinde yer alan "Arıza Kesinti" modülünden ya da Alo 185 çağrı hattından anlık olarak sorgulayabilirler.