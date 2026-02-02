İSKİ verileri açıklandı: Yağışlar sonrası barajlarda son durum ne?

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı, son dönemde etkili olan yağışların ardından yükselişini sürdürerek yüzde 30,25 seviyesine ulaştı. İSKİ verilerine göre, 7 Aralık tarihinde yüzde 17,12 seviyelerine kadar gerileyen su hacmi, yılbaşından bugüne düşen 145,1 milimetre yağışla birlikte bir ayda yüzde 11,48 oranında artış gösterdi.

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLDU?

Kente su sağlayan baraj ve göletlerin toplam 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmi bulunurken, bugün itibarıyla mevcut su miktarı 262,55 milyon metreküp olarak kaydedildi. Barajlardaki doluluk oranları ise şu şekilde hesaplandı: Elmalı yüzde 84,93, Istrancalar yüzde 56,78, Darlık yüzde 49,19 ve Ömerli yüzde 44,28.

Diğer barajlarda ise seviyeler daha düşük kaldı. Alibey yüzde 24,63, Büyükçekmece yüzde 21,16, Terkos yüzde 18,24, Sazlıdere yüzde 17,78 olarak ölçülürken; Pabuçdere yüzde 9,23 ve Kazandere yüzde 7,13 ile en düşük seviyeleri gördü. Ayrıca bu yıl kente su sağlayan diğer kaynaklardan Melen'den 63,42 milyon, Yeşilçay'dan ise 26,71 milyon metreküp olmak üzere toplam 90,13 milyon metreküp su alındı.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİ

İstanbul'da dün 3 milyon 118 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 3 milyon 50 bin metreküpü regülatörlerden sağlanırken, barajlardan sadece 68 bin metreküp su temin edildi.

Yağışlarla gelen artışa rağmen mevcut tablo, geçmiş yıllara kıyasla endişe verici boyutunu koruyor. İSKİ istatistiklerine göre 2 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 75,82, 2019'da yüzde 90,04 ve 2024'te yüzde 71,81 seviyelerindeydi. 2026 yılındaki yüzde 30,25'lik oran, yüzde 28,9 ile 2023 yılından sonra son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi olarak kayıtlara geçti.

UZMANLARDAN "TÜKETİMİ KISIN" ÇAĞRISISI

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, temel sorunun barajlara düşen yağış miktarından ziyade aşırı su tüketimi olduğunu vurguladı. Su kesintisi uygulamalarının, vatandaşları su depolamaya ittiği için beklenen tasarrufu sağlamadığını belirten Kurnaz, asıl çözümün kullanım alışkanlıklarını değiştirmek olduğunu ifade etti. Kurnaz, "Belediyenin sadece suyun tükendiği dönemlerde değil, tüm yıl boyunca tasarrufa dikkat çekmesi ve kullanımı azaltmaya yönelik adımlar atması gerekiyor" dedi. Tartışmaların sıklıkla tarımsal sulama ile karıştırıldığına dikkat çeken Kurnaz, bahse konu suyun tarımda değil, arıtılarak şehre verilen içme suyu olduğunun altını çizdi.

İklim krizinin İstanbul'un su geleceği üzerindeki etkilerine değinen Prof. Dr. Kurnaz, mevcut durum ve gelecek projeksiyonu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "İklim değişikliği devam ettiği sürece su kaynaklarımız gittikçe azalacak. Bu yıl oldukça kurak bir dönem yaşıyoruz. Gelecek yılın nasıl geçeceğini kestirmek zor ancak uzun vadede İstanbul'a ulaşacak su miktarının azalacağı bir gerçek."