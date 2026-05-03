İSKİ'den 4 Mayıs uyarısı: İstanbul'da su kesintisi yapılacak ilçeler belli oldu

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke sisteminin iyileştirilmesi ve mevcut hatlardaki bakım süreçleri nedeniyle yarın İstanbul’un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında çeşitli bölgelere geçici olarak su verilemeyecek. Kesintilerin, planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından kademeli olarak sona ermesi bekleniyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA VE BİLGİ ALMA

Vatandaşlar, kesintiden etkilenecek mahalleleri ve suların ne zaman geleceğini anlık olarak takip edebilecek. Su kesintisi yaşanacak bölgelerle ilgili güncel bilgilere ve mahalle bazlı sorgulama ekranına İSKİ’nin resmi web sitesindeki "Planlı Su Kesintileri" (Arıza Kesinti) sekmesi üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca ALO 185 İSKİ destek hattı üzerinden de ilçe bazlı teyit yapılabilecek. Yetkililer, vatandaşların kesinti süresince mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almalarını hatırlattı.