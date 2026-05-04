İSKİ'den 5 Mayıs uyarısı: İstanbul'da planlı su kesintisi yapılacak ilçeler belli oldu

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, su arzının sürekliliğini sağlamak ve teknik altyapıyı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar, belirli bir takvim çerçevesinde yürütülüyor. Yarın yapılacak olan kesintilerin, çalışmaların tamamlanmasının ardından kademeli olarak sona ermesi ve suların yeniden hanelere verilmesi planlanıyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA VE DESTEK HATLARI

Vatandaşlar, kendi bulundukları bölgedeki kesintinin başlangıç ve bitiş saatlerini anlık olarak kontrol edebilecek. İSKİ tarafından sağlanan bilgilendirme kanalları şu şekildedir:

Web Sitesi: İSKİ resmi internet sitesindeki "Planlı Su Kesintileri" (Arıza Kesinti seçeneği) sayfası üzerinden mahalle bazlı sorgulama yapılabiliyor.

Telefon Hattı: ALO 185 İSKİ destek hattı aranarak bölgeye özel detaylı bilgi alınabiliyor.

Yetkililer, su kesintisinden etkilenecek mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamaması adına, kesinti başlamadan önce gerekli önlemleri almalarını ve su depolarını kontrol etmelerini hatırlattı.