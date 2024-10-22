İSKİ’den su kesintisi uyarısı: 13 saat boyunca su yok!

İstanbul’un Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin bazı mahallelerinde, isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın saat 10.00’dan itibaren 13 saat süreyle su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisi-Mimarsinan arasındaki 1400 milimetre çapındaki isale hattında, Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru bağlantı parçalarının montajı yapılacak. Bu çalışmalar nedeniyle yarın sabah 10.00'dan başlayarak, 13 saat süreyle su kesintisi yaşanacak mahalleler şunlardır:

Büyükçekmece’de: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri. Çatalca’da: Ferhatpaşa, Kaleiçi, Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Muratbey, Gökçeali, Oklalı, Kestanelik ve Dağyenice mahalleleri. Silivri’de: Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Yenimahalle, Cumhuriyet, Fatih, Pirimehmetpaşa ve Semizkumlar mahalleleri.