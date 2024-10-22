İSKİ’den su kesintisi uyarısı: 13 saat boyunca su yok!

İstanbul’un Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin bazı mahallelerinde, isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın saat 10.00’dan itibaren 13 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İSKİ’den su kesintisi uyarısı: 13 saat boyunca su yok!
Yayınlanma:

İstanbul’un Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinin bazı mahallelerinde, isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın saat 10.00’dan itibaren 13 saat süreyle su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisi-Mimarsinan arasındaki 1400 milimetre çapındaki isale hattında, Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru bağlantı parçalarının montajı yapılacak. Bu çalışmalar nedeniyle yarın sabah 10.00'dan başlayarak, 13 saat süreyle su kesintisi yaşanacak mahalleler şunlardır:

Büyükçekmece’de: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri. Çatalca’da: Ferhatpaşa, Kaleiçi, Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Muratbey, Gökçeali, Oklalı, Kestanelik ve Dağyenice mahalleleri. Silivri’de: Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Yenimahalle, Cumhuriyet, Fatih, Pirimehmetpaşa ve Semizkumlar mahalleleri.

Kocaeli'de patlama! 2 kişi ağır yaralandıKocaeli'de patlama! 2 kişi ağır yaralandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul su kesintisi su kesintisi
Günün Manşetleri
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum
İşte FETÖ elebaşı Gülen'in İstanbul'daki kabarık suç listesi
Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi!
MHP eliyle Öcalan'a af çağrısı
7 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Bakanlık açıkladı
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon
Çok Okunanlar
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum
Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi? Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi?
Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi! Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi!
Emekliler dikkat: O bankalar 20 bin lira promosyon veriyor Emekliler dikkat: O bankalar 20 bin lira promosyon veriyor