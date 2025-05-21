İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza

Bakanlık, bu çevre ihlali nedeniyle İSKİ’ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ekiplerimizce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde yapılan denetimde, kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği belirlenmiştir. Çevre Kanunu kapsamında İSKİ’ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca ilgili sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.”