İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün işlettiği Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde yapılan denetimlerde kentsel atıksuların bir kısmının arıtılmadan doğrudan deşarj edildiğini tespit etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza
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Bakanlık, bu çevre ihlali nedeniyle İSKİ’ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ekiplerimizce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde yapılan denetimde, kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği belirlenmiştir. Çevre Kanunu kapsamında İSKİ’ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca ilgili sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.”

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