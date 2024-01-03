İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? 3 Ocak 2024'te İstanbul'da Barajların Güncel Doluluk Oranları Açıklandı!
İSKİ İstanbul'da barajların güncel doluluk oranlarını açıkladı. İSKİ'ye göre İstanbul'da barajların ne kadar suyu kaldı? Yağmur yağışı barajlardaki su doluluk oranını arttırdı mı? 3 Ocak 2024 günü güncel baraj doluluk oranları kaç oldu?
Son Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel baraj doluluk oranlarını duyurdu.
İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları %52,24'a yükseldi.
Alibey Barajı: % 61,68
Büyükçekmece Barajı: % 43,8
Darlık Barajı: % 63,63
Elmalı Barajı: %84,78