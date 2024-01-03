İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? 3 Ocak 2024'te İstanbul'da Barajların Güncel Doluluk Oranları Açıklandı!

İSKİ İstanbul'da barajların güncel doluluk oranlarını açıkladı. İSKİ'ye göre İstanbul'da barajların ne kadar suyu kaldı? Yağmur yağışı barajlardaki su doluluk oranını arttırdı mı? 3 Ocak 2024 günü güncel baraj doluluk oranları kaç oldu?

# istanbul baraj seviyesi # istanbul baraj su doluluk oranı # istanbul iski baraj yağmur su
Son Güncelleme:
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? 3 Ocak 2024'te İstanbul'da Barajların Güncel Doluluk Oranları Açıklandı! - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel baraj doluluk oranlarını duyurdu.  

1 7
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? 3 Ocak 2024'te İstanbul'da Barajların Güncel Doluluk Oranları Açıklandı! - Resim: 2

İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları %52,24'a yükseldi. 

2 7
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? 3 Ocak 2024'te İstanbul'da Barajların Güncel Doluluk Oranları Açıklandı! - Resim: 3

Alibey Barajı: % 61,68

Büyükçekmece Barajı: % 43,8

3 7
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? 3 Ocak 2024'te İstanbul'da Barajların Güncel Doluluk Oranları Açıklandı! - Resim: 4

Darlık Barajı: % 63,63

Elmalı Barajı: %84,78

4 7