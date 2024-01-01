İSKİ'ye Göre Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İSKİ O İlçeleri Uyardı! 1 Ocak 2024'te Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
İSKİ güncel su kesintilerini önceden duyurmaktadır. İSKİ'nin planlı şekilde gerçekleştirdiği su kesintilerinin saat kaça kadar devam edeceği güncel olarak duyurulmaktadır. İSKİ'ye göre hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? 1 Ocak 2024'te su kesintisi saat kaça kadar devam edecek?
Güngören'de yaşanan su kesintisi saat 12.30'a kadar devam edecek.
Su kesintisi içme suyu hatlarındaki 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.
Kadıköy'de Göztepe mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 17.00'e kadar devam edecek.
Su kesintisi içme suyu hatlarındaki 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.