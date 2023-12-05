İSKİ'ye Göre İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! 5 Aralık'ta Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?

İstanbul Su ve Kanal İdaresi (İSKİ) her gün İstanbul'da yaşanacak su kesintileri duyurulmaktadır. Bu şekilde 5 Aralık Salı günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

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İSKİ'ye Göre İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! 5 Aralık'ta Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 1

BAHÇELİEVLER: 

Zafer Mahallesinde yaşanacak su kesintisi 13.00'e kadar devam edecek. 

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İSKİ'ye Göre İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! 5 Aralık'ta Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 2

BAŞAKŞEHİR: 

Ziya Gökalp Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 15.00'e kadar devam edecek. 

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İSKİ'ye Göre İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! 5 Aralık'ta Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 3

BÜYÜKÇEKMECE: 

Kumburgaz mahallesinde yaşanan su kesintileri saat 12.00'ye kadar devam edecek. 

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İSKİ'ye Göre İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! 5 Aralık'ta Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 4

BEYKOZ:

Alibahadır, Elmalı, Mahmutşevketpaşa, Zerzevatçı ve Örnekköy mahallelerinde yaşanan su kesintileri saat 15.00'e kadar devam edecek. 

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