Lezzeti ve kalitesiye meşhur olan Gaziantep üzümünün hasadına başlandı.
İlçeye bağlı Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt ile diğer mahallelerde "Antep karası", "hatun parmağı", "kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "sultani" üzümler tek tek toplanıyor. Ancak çiftçi yine istediğini alamadı.
İslahiye Ovası'ndaki 50 bin dekarlık alanda toplanan üzümler, soğuk hava depolarında paketlendikten sonra yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Üreticiler, yurt için pazarının yanı sınıra ihracata da yönelimin artmasını istiyor. Üreticiler, ürünlerini teşviklerle daha iyi fiyata satabileceklerini söylüyor.
Bölgede üretilen 4 çeşit üzümde, bu yıl toplam 43 bin ton rekolte bekleniyor.
ulusal.com.tr
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