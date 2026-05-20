İslam Memiş rakam verip uyardı! Altında dehşet senaryosu: O seviyenin altına sarkabilir

Gümüş fiyatlarındaki geri çekilmenin gümüş yatırımı yapmak isteyenler için çok ciddi bir fırsat sunduğunu söyleyen Memiş, uzun vadeli düşünen sabırlı yatırımcıların bu dönemi kaçırmaması gerektiğini belirtti:

"Gümüşte o beklenen son tren tekrar geldi. Şu an ons tarafında 74 dolar, gram tarafında ise 108 lira seviyesi mevcut. Bunlar piyasa açısından ciddi düşüşler ve uzun vadeli plan yapanlar için harika bir alım fırsatı. Yıl sonuna kadar gümüşte ons bazında 96 dolar, gram bazında ise 145-150 lira seviyesi hedef konumunu koruyor. Bu yıl dinlenecek olan gümüş, 2027 ve 2028 yıllarının gerçek şampiyonu olmaya adaydır."