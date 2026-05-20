İslam Memiş rakam verip uyardı! Altında dehşet senaryosu: O seviyenin altına sarkabilir
Küresel piyasalarda ABD eski Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve Fed’in faiz politikaları rüzgarı esmeye devam ederken, altın ve gümüş piyasalarındaki oynaklık yatırımcıların odağında yer alıyor.
Ünlü finans analisti İslam Memiş, manipülasyon piyasasında kısa vadede yüksek kazanç hayali kuranları net bir dille uyararak piyasanın yönüne dair kritik rakamları ve dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.
ONS VE GRAM ALTINDA BASKI SÜRÜYOR: "DİBİ DAHA GÖRMEDİK"
Petrol fiyatlarındaki sert oynaklığın altın tarafındaki baskıyı canlı tuttuğunu belirten İslam Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 4472 dolar, gram altının ise 6.600 TL seviyesinde dengelendiğini aktardı.
Amerikan tahvil faizlerindeki artışın ve Fed'in yeni faiz artırımı yapabileceği beklentisinin altını aşağı yönlü zorladığını ifade eden Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Altın fiyatlarında daha dibe var, henüz dip seviyeleri görmedik. Kısa vadede ons altın tarafında 4.000 dolar seviyesinin altına sarkmalar yaşanabilir. Piyasa bu süreci zamana yaydığı için yatırımcılar sabır konusunda problem yaşıyor.
Zirveye de uzağız, dibe de uzağız; ortalarda gezinmeye devam ediyoruz. Ancak düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ve alım için fırsat kollayanlar bu haftaki düşüşleri iyi değerlendirmeli."
Gelecek hafta piyasada hızlı bir toparlanma ile yeniden 4750 - 4800 dolar civarının konuşulabileceğini belirten ünlü analist, altının uzun süre 4400 - 4800 dolar bant aralığında oyalanacağını, bu nedenle düşüşlerin de yükselişlerin de stabil kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.
KRİTİK KURBAN BAYRAMI VE TATİL UYARILARI
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara finansal ve lojistik uyarılarda bulunan İslam Memiş, bayram tatili planı yapanların mağdur olmaması için şu tavsiyeleri sıraladı:
Evde Birikim Bırakmayın: Bayram tatiline çıkacak olan vatandaşlar evlerinde kesinlikle nakit para veya altın bırakmamalı. Birikimler emniyet adına bankalarda veya kasalarda muhafaza edilmeli.
Nakit İhtiyacını Önceden Çözün: Bayram tatili süresince özellikle AVM'lerde ve serbest piyasada alım-satım makas aralıkları oldukça açık olur. Mağduriyet yaşamamak için nakit ihtiyaçları bayram öncesinden karşılanmalı.
Ehliyet Kontrolü: Sürücülerin ehliyetlerinin son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Aksi takdirde trafik cezası ve ehliyete el konulması gibi hukuki problemlerle karşılaşılabilir.
"GÜMÜŞTE SON TREN GELDİ" 2027-2028'İN ŞAMPİYONU OLABİLİR
Gümüş fiyatlarındaki geri çekilmenin gümüş yatırımı yapmak isteyenler için çok ciddi bir fırsat sunduğunu söyleyen Memiş, uzun vadeli düşünen sabırlı yatırımcıların bu dönemi kaçırmaması gerektiğini belirtti:
"Gümüşte o beklenen son tren tekrar geldi. Şu an ons tarafında 74 dolar, gram tarafında ise 108 lira seviyesi mevcut. Bunlar piyasa açısından ciddi düşüşler ve uzun vadeli plan yapanlar için harika bir alım fırsatı. Yıl sonuna kadar gümüşte ons bazında 96 dolar, gram bazında ise 145-150 lira seviyesi hedef konumunu koruyor. Bu yıl dinlenecek olan gümüş, 2027 ve 2028 yıllarının gerçek şampiyonu olmaya adaydır."
"BU YIL PARADAN PARA KAZANMA DEĞİL, PARAYI KORUMA YILI"
Geçmiş yıllardaki agresif yükseliş trendlerine alışan yatırımcıların bu yıl strateji değiştirmesi gerektiğinin altını çizen İslam Memiş, 2025 yılındaki %110'luk gram altın getirisinin yarattığı iştahın bu yıl karşılık bulmayacağını ifade etti.
Memiş, "Bu yıl paradan para kazanma yılı değil, parayı koruma yılıdır. 'Kısa vadede alırım, satarım, paramı katlar ev araba alırım' diye düşünenler kesinlikle yanlış düşünüyor. Bu yıl sabırla bekleyenlerin yılı olacak, kısa vadeli işlemlerden ve hayallerden uzak durulmalı" diyerek sözlerini noktaladı.