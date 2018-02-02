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İşlediği cinayeti itiraf etti

Safranbolu ilçesinde itiraf ettiği cinayet sonrası gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İşlediği cinayeti itiraf etti

Safranbolu ilçesinde itiraf ettiği cinayet sonrası gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, F.E., Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 5 gün önce evinde buluştuğu A.Y.'yi çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu öldürdüğünü, vicdanen rahatsız olduğunu belirterek, itiraf etti.

F.E.'nin belirttiği adrese giden ekipler, buldukları A.Y.'nin cesedini, Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gözaltına alınan F.E., işlemleri sonrası Safranbolu Adliyesine sevk edildi. F.E. "cinayet" suçundan tutuklandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #safranbolu #karabük #itiraf #cinayet
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