İşletme sahibine yardıma gelmişti, canından oldu! Gömeç'teki restoran saldırısında kahreden detay

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde alkollü içki isteği geri çevrilen saldırgan, iki saat sonra restorana tüfekle ateş açtı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir’in Gömeç ilçesine bağlı Kızko Sahili’nde bulunan bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gürkan T. (42), restorana gelerek işletme sahibi Ahmet E.’den bir şişe alkollü içki istedi. İşletme sahibinin bu talebi reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından restorandan ayrılan Gürkan T., yaklaşık iki saat sonra elinde tüfekle yeniden mekana geldi.

Saldırgan, restorana girer girmez tüfekle etrafa gelişigüzel ateş açtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda, Gömeç Belediyespor Tesisleri’nde çalışan ve işletme sahibine yardım etmek için restoranda bulunan Hasan Durka (36), Zafer A., işletme sahibi Ahmet E. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırıda Hasan Durka olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Zafer A.’nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İşletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen kadının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Saldırının ardından kaçan Gürkan T., Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Hasan Durka’nın cenazesi, Gömeç Çarşı Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Gömeç Kabristanı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı Melih Bağcı, daire amirleri, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, spor kulübü yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

gömeç restoran Balıkesir
