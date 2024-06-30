İsmail Küçükkaya'nın annesi denizde boğularak hayatını kaybetti

Gazeteci İsmail Küçükkaya, annesi Halise Küçükkaya ve kardeşiyle birlikte tatil için gittikleri Antalya'daki otelin sahilinde denize girdi. Halise Küçükkaya, bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı ve otelin cankurtaranı durumu fark ederek hemen müdahale etti ve onu kıyıya çıkardı.

Otelin sağlık görevlileri Halise Küçükkaya'ya müdahale etti ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçükkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.