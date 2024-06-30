İsmail Küçükkaya'nın annesi denizde boğularak hayatını kaybetti

Gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya (75), tatil için gittiği Antalya'da denizde boğularak hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ilk incelemelerde Halise Küçükkaya'nın denizde kalp krizi geçirdiği belirlendi.

İsmail Küçükkaya'nın annesi denizde boğularak hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen
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Gazeteci İsmail Küçükkaya, annesi Halise Küçükkaya ve kardeşiyle birlikte tatil için gittikleri Antalya'daki otelin sahilinde denize girdi. Halise Küçükkaya, bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı ve otelin cankurtaranı durumu fark ederek hemen müdahale etti ve onu kıyıya çıkardı.

İsmail Küçükkaya'nın annesi denizde boğularak hayatını kaybetti - Resim : 1

Otelin sağlık görevlileri Halise Küçükkaya'ya müdahale etti ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçükkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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