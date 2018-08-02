Acı deyince aklımıza isot, isot deyince de Şanlıurfa geliyor. Ünü dünyaya yayılan isot bakalım sofralarımıza nasıl geliyor ?

Lezzetli yemekleriyle ünlü Şanlıurfa’nın sırrı acı baharatı isotta. Peki, yemeklere lezzet katan isot sofralarımıza gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor?



Temmuz ayının sonlarına doğru hasatı yapılan biberler, kamyonlarla pazara getiriliyor.



Yıkanıp sap ve çöplerinden arındırılıyor.



Yoğun emek harcanarak tek tek ayıklanan biberler, Şanlıurfa’nın kavurucu sıcağı altında kurumaya bırakılıyor.



Biberler elle parçalandıktan sonra makineden geçirilip bir süre bekletiliyor. Ardından zeytinyağıyla harmanlanıyor. Ortaya eşşiz tadıyla isot çıkıyor.



Uzun ve acılı yolculuğun ardından isot baharatçıların tezgahlarında kalitesine göre kilosu 20 ila 40 liradan satılıyor.



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