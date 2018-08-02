banner982
'Bebek katili' PKK'ya Temmuz'da ağır darbe
'Bebek katili' PKK'ya Temmuz'da ağır darbe
Doktoru bıçaklayıp firar etti!
Doktoru bıçaklayıp firar etti!
Meteoroloji'den son dakika taşkın uyarısı
Meteoroloji'den son dakika taşkın uyarısı
FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı
FETÖ irtibatlı 27 asker hakkında gözaltı kararı

İsotun uzun ve acı dolu yolculuğu

Acı deyince aklımıza isot, isot deyince de Şanlıurfa geliyor. Ünü dünyaya yayılan isot bakalım sofralarımıza nasıl geliyor ?

İsotun uzun ve acı dolu yolculuğu

Lezzetli yemekleriyle ünlü Şanlıurfa’nın sırrı acı baharatı isotta. Peki, yemeklere lezzet katan isot sofralarımıza gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor?

Temmuz ayının sonlarına doğru hasatı yapılan biberler, kamyonlarla pazara getiriliyor.

Yıkanıp sap ve çöplerinden arındırılıyor.

Yoğun emek harcanarak tek tek ayıklanan biberler, Şanlıurfa’nın kavurucu sıcağı altında kurumaya bırakılıyor.

Biberler elle parçalandıktan sonra makineden geçirilip bir süre bekletiliyor. Ardından zeytinyağıyla harmanlanıyor. Ortaya eşşiz tadıyla isot çıkıyor.

Uzun ve acılı yolculuğun ardından isot baharatçıların tezgahlarında kalitesine göre kilosu 20 ila 40 liradan satılıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #isot #acı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.