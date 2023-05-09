İspanya modeli nedir? Yüksek kiralara karşı İspanya modeli ne?
Türkiye'deki fahiş kira artışlarına karşı çok sayıda model dile getiriliyor. İspanya modeli de bunlardan biri. Peki İspanya modeli nedir? Yüksek kiraya karşı İspanya modeli nasıl uygulanır? İspanya modelinin ayrıntıları neler? İşte detaylar...
Türkiye'de kira fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Kiralardaki artışlar oldukça yüksek seviyelere ulaşırken fiyat artışlarıyla ilgili de mücadele sürüyor.
Kira artışlarının önüne geçebilmek için çeşitli önlemler dönem dönem devreye sokuluyor. Söz konusu fahiş kira artışlarına engel olabilmek için farklı modeller de zaman zaman gündeme geliyor.
Yüksek kira fiyatlarına karşı gündeme gelen son çözüm yollarından biri de "İspanya modeli". Peki İspanya modeli nedir? İspanya modeli nasıl uygulanır? İspanya modelinin ayrıntıları neler? İşte detaylar...
İSPANYA MODELİ NEDİR? YÜKSEK KİRALARA KARŞI İSPANYA MODELİ NE?
Yüksek kira fiyatlarının önüne geçebilmek için atılabilecek adımlardan biri olarak görülen "İspanya modeli" adının kaynağı, İspanya'da kabul edilen yasa tasarından geliyor.