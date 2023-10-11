İSPARK Ücretlerine Bir Zam Daha Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında İstanbul’da İSPARK ücretlerine yüzde 55 ile yüzde 57 arasında zam yapılmasına karar verildi.

İSPARK Ücretlerine Bir Zam Daha Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında zam kararı çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında İstanbul’da İSPARK ücretlerine yüzde 55 ile yüzde 57 arasında zam yapılmasına karar verildi.

İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumların son oturumunda oybirliği ile alınan karar doğrultusunda İSPARK ücretlerine yüzde 17.55 zam yapılmıştı. En düşük otopark ücreti 23 lira en yüksek ücret ise 130 lira olmuştu.

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