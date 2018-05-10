Türkiye'nin gül bahçesi olarak bilinen Isparta, 11- 15 Mayıs tarihleri arasında gül fuarına ev sahipliği yapacak.

Isparta'da mis kokulu fuarın geri sayımı başladı.Dünyanın en kaliteli güllerinin üretildiği Isparta'da gül fuarı ve uluslararası gül festivali 11 Mayıs'ta yapılacak. Hazırlıklar ise tamam...Yerli ve yabancı birçok turist önce gül topladı ardından gül bahçelerine kurulan tezgâhlarda halı dokudu.Yöresel kıyafetli halk oyunları ekipleri güllerin içinde oynarken gelin ve damat kıyafetli öğrencilerden oluşan 17 çift güllerin içinde dans etti.Festivalin en önemli ayakları arasında gösterilen Ardıçlı köyündeki gül bahçeleri dolmaya başladı.Yerli ve yabancı konuklar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gül topladı, gül bahçesinde sabah kahvaltısı yaptı.Isparta Belediyesi'nin kurduğu dev çadırlarda kendi elleriyle topladıkları güllerden gül reçeli yapan konuklar, gülün suyunu çıkardı.Gül bahçesinde halı dokuyan turistler bu güzel kareyi bahçelerin kenarına kurulan kulelerden fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali 15 Mayıs'a kadar görülebilir...