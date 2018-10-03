Isparta'nın Aksu ilçesinde başıboş bırakılan öküz, kadını ağır yaraladı.

Koçular köyünde yaşayan Gülsüm Köse (77), 28 Eylül'de evine gittiği sırada komşusuna ait başıboş bırakılan öküz tarafından sürüklendi.



Ağır yaralanan Köse, 112 Acil Servis ekiplerince Eğirdir Kemik Eklem Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı.



İlk müdahalenin ardından Köse, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Köse'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Köse'nin kızı Meryem Öcal, AA muhabirine, annesinin yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.



Annesinin başına 25 dikiş atıldığını belirten Öcal, "Boyun, bel ve kalça kemiği kırık. Cihaza bağlı yaşıyor, sürekli uyutuyorlar. Mamayla besliyorlar. Hayvanın sahibinden davacı olacağım." dedi.