Gelendost ilçesinde evde çıkan yangında Mustan ve Fadime Zengin çifti hayatını kaybetti

Isparta'nın Gelendost ilçesinde evde çıkan yangında Mustan ve Fadime Zengin çifti yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Madenli köyünde Mustan (85) ve Fadime Zengin (84) çiftine ait evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki iki eve daha sıçradı. İhbar üzerine Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



Yangının söndürülmesinin ardından Mustan Zengin'in cesedi, çöken evin enkazında bulundu. Fadime Zengin'in cesedi ise bir süre sonra AFAD ekiplerince enkazda bulunarak çıkarıldı. Zengin çiftinin cesetleri Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yangın nedeniyle 3 ev kullanılamaz hale geldi. 6 çocukları bulunan çiftin yangın sırasında evde yalnız oldukları öğrenildi. Çiftin olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.



Madenli Köyü Muhtarı Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustan Zengin'in felçli olduğunu, eşinin ise yaşlılıktan ötürü zor yürüdüğünü belirtti.



Çok üzgün olduklarını dile getiren Kurt, "Köyümüzün ileri gelen insanlarıydılar. Mustan Zengin iyi biriydi, 15 yıldır yürüyemiyordu. Ne desek boş, başımız sağolsun." dedi.



Otopsi işlemleri tamamlanan yaşlı çiftin cenazeleri, bugün köy mezarlığında toprağa verilecek.