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Isparta'da keçi kıl kırkımı şöleni

Isparta'da Davraz Dağı eteklerinde gerçekleştirilen şölende, renkli anlar yaşandı

Isparta'da keçi kıl kırkımı şöleni

 Isparta'da, yörük kültürünün bir geleneği olan ve tarihi, yüz yıllar öncesine dayanan keçi kıl kırkımı şöleni düzenlendi.

Unutulmaya yüz tutmuş yörük geleneğini yaşatmaya çalışan çobanlar, Sav beldesi Davraz Dağı eteklerindeki Olukbeli Yaylası'nda çadır kurdu.
Keçilerin imece usulü ile kırkıldığı şölende, sürüden kesilen keçi kesilip pişirildi ve katılan vatandaşlarla ikram edildi. Etkinlikte, renkli görüntüler yaşandı.
Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelenekleri genç nesillere aktarmak amacıyla böyle bir şölen düzenlediklerini söyledi.
Kıl kırkım şöleninin gelecek yıllarda daha kapsamlı yapılacağını belirten İpekçi, "Önümüzdeki etkinliklerde Isparta'daki tüm büyüklerimizi davet edeceğiz. Bu geleneği sürekli yapacağız." dedi.
Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Küçükyaman da Yörük Türkmen geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Bu etkinliğin Türk kültüründeki bir gelenek olduğuna işaret eden Küçükyaman, "Hayvan olmazsa olmazımız, keçinin kılından evimizi, çadırımızı yaptık, yününden elbisemizi yaptık, sütünden ise beslendik." diye konuştu.
Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Veysel Pala ise amaçlarının dede mesleği olan keçi besiciliğini devam ettirmek ve Türk kültürünü yaşatmak olduğunu belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sav kasabası #Olukbeli Yaylası #Keçi kıl kırkımı #ısparta
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