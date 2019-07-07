banner1005
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı
Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı
Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Isparta'da sahte içki operasyonu

Son günlerde sahte ve kaçak içki operasyonlarında artış var. O operasyonlardan biri Isparta'da düzenlendi. Operasyonda 339 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Isparta'da sahte içki operasyonu

Sahte ve kaçak içki operasyonunun bu defaki adresi Isparta oldu.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin bulunduğu araçlarda arama yapıldı, kaçak ve sahte bandrollü 339 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Aramaların ardından 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Isparta'da yapılan operasyon Mersin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol zehirlenmesini hatırlattı. 

Mersin'de yapılan operasyonda da adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklanmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ısparta
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.