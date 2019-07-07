Isparta'da sahte içki operasyonu

Son günlerde sahte ve kaçak içki operasyonlarında artış var. O operasyonlardan biri Isparta'da düzenlendi. Operasyonda 339 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Sahte ve kaçak içki operasyonunun bu defaki adresi Isparta oldu.



Düzenlenen operasyonda şüphelilerin bulunduğu araçlarda arama yapıldı, kaçak ve sahte bandrollü 339 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Aramaların ardından 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Isparta'da yapılan operasyon Mersin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol zehirlenmesini hatırlattı.



Mersin'de yapılan operasyonda da adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklanmıştı.



ulusal.com.tr