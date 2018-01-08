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Isparta'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Yalvaç ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Isparta'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

 Isparta'nın Yalvaç ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaşyukarı Mahallesi Gazipaşa Caddesi Bahçeiçi Sokak'ta M.K. ve O.G.K. henüz belirlenemeyen nedenle Rukiye Z. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından Rukiye Z, Bahçeiçi Sokak'ta bulunan bir emlak dükkanına girdi. M.K. burada Rukiye Z. ve iş yeri sahibi Basri Akkuş'u pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılardan Basri Akkuş'u Yalvaç Devlet Hastanesi'ne, Rukiye Z'yi ise Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Basri Akkuş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Rukiye Z'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- Şüphelinin emniyetteki ifadesi

Alınan bilgiye göre şüphelilerden M.K'nin emniyetteki ilk ifadesinde, Rukiye Z'nin olayla ilgisinin olmadığını ve kendisini tanımadığını söylediği öğrenildi. M.K'nin öldürdüğü Basri Akkuş'un eski kız arkadaşının dayısı olduğunu ve aralarının düzelmesi için Akkuş'un yanına gittiğini, bir sonuç alamadığı için Akkuş'u öldürdüğünü belirtti.
M.K ayrıca olay sırasında etrafa rastgele ateş ettiğini ve o sırada Rukiye Z'yi görmediğini ileri sürdü.


Kaynak: AA
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