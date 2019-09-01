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Isparta'da trafik kazası: İsmail Koyutürk ve Süleyman İnci hayatını kaybetti

İzmir'de görev yapan ve yıllık izin için memleketi Isparta'ya gelen sözleşmeli er ile 1 kişi yaşamını yitirdi

Isparta'da trafik kazası: İsmail Koyutürk ve Süleyman İnci hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de görev yapan ve yıllık izin için memleketi Yalvaç'a gelen sözleşmeli er İsmail Koyutürk'ün (24) kullandığı 15 RA 596 plakalı motosiklet, Körküler Kavşağı'nda, Süleyman İnci (57) yönetimindeki 34 UH 0405 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Koyutürk, olay yerinde, İnci de kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #ısparta #motosiklet #uzman çavuş #yalvaç
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