Gözaltına alınan 5 İran uyrukludan biri tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 İranlıdan biri tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyrukluların uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.



Bağlar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda 5 İran uyruklu gözaltına alındı.



Evdeki aramada 0,34 gram sentetik uyuşturucu, 0,45 gram eroin, 58 gram afyon sakızı ve 3 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.



Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan "Ferşad" kod adlı H.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.