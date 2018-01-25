Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 İranlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyrukluların uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Bağlar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda 5 İran uyruklu gözaltına alındı.
Evdeki aramada 0,34 gram sentetik uyuşturucu, 0,45 gram eroin, 58 gram afyon sakızı ve 3 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan "Ferşad" kod adlı H.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan 5 İran uyrukludan biri tutuklandı
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 İranlıdan biri tutuklandı.