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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 5 İran uyrukludan biri tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu operasyonu

 Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 İranlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyrukluların uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Bağlar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda 5 İran uyruklu gözaltına alındı.

Evdeki aramada 0,34 gram sentetik uyuşturucu, 0,45 gram eroin, 58 gram afyon sakızı ve 3 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan "Ferşad" kod adlı H.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #tutuklama #operasyon #İran Uyruklu #ısparta
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