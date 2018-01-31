Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 9 paket eroin ele geçirildi

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 9 paket eroin ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Çalışma kapsamında Gökçay mevkisine operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 paket eroin ele geçirildi. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, uyuşturucuyu satın aldıkları iddia edilen E.K. ve E.K'nin yakalanması için operasyon başlatıldı.



Yerleri belirlenen şüpheliler ekiplerden kaçmak isterken yakalandı. Bu şüphelilerin üzerinde de satışa hazır 7 paket eroin ele geçirildi.