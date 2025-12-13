Isparta’da art arda köpek ölümleri: Valilik inceleme başlattı

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde son günlerde ardı ardına yaşanan sahipsiz köpek ölümleri, köy halkında büyük bir tedirginliğe yol açtı. Köy muhtarı Hasan Aydın, yaptığı açıklamada, ölümlerin zehirlenme olabileceği iddiasını dile getirirken, aylardır yetkililerden yardım alamamaktan yakındı.

Muhtar Hasan Aydın, uzun süredir köydeki sahipsiz köpek popülasyonunun artması nedeniyle resmi başvurular yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Köyümde son günlerde art arda köpek ölümleri yaşanıyor, zehirlenme iddiaları var. Bu durumla ilgili 3 ay önce resmi başvurumu yaptım. Köyümüzde çok sayıda sahipsiz köpek bulunuyor. İlçeden gelenler, tarladan dönenler, yolda yavrulayanlar derken sayı her geçen gün arttı. Yolda yavrulu köpeklerin araçlara ve motosikletlere yönelme riski olduğunu daha önce yetkililere defalarca bildirdim. Yavruların ve annelerinin toplanmasını istedim"

"37 KÖYÜN KÖPEKLERİ TOPLANDI, BİR TEK BİZİM KÖY KALDI."

Aydın, sahipsiz köpeklerin araçlara ve motosikletlere yönelme riski olduğunu yetkililere defalarca bildirdiğini aktardı. Muhtar, Yalvaç’a bağlı 37 köyde köpeklerin toplandığını, ancak kendi köylerinin göz ardı edildiğini iddia etti:

"Köyümüzden bir tane bile köpek alınmadı. 37 köyün köpekleri toplandı, bir tek bizim köy kaldı. Gelsinler, bu yavruların ve annelerinin toplanıp güvenli bir barınağa götürülmesini istiyoruz. Aksi halde bugün birkaç köpek öldüyse yarın 400'den fazlası ölebilir."

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ: İNCELEME BAŞLATILDI

Muhtarın açıklamaları ve köydeki tedirginlik üzerine Isparta Valiliği, konuyla ilgili resmi inceleme başlattı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, şüpheli hayvan ölümlerinin yakından takip edildiği bildirildi:

"Yalvaç ilçemize bağlı Hisarardı köyümüzde meydana geldiği iddia edilen şüpheli sahipsiz hayvan ölümleriyle ilgili valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme kapsamında ilgili kurum personelinden oluşturulan heyetin bahse konu köydeki çalışmaları devam etmektedir. Konu valiliğimizce yakından takip edilmekte olup, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır"

İnceleme sonucunun kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.