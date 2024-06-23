Isparta'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Isparta'nın Sav beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken duvardan atlayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Isparta'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Fatih Mahallesi'nde arkadaşını çağırmak için dışarı çıkan Furkan Çakır'a başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçarken duvardan atlayan çocuk kolundan yaralandı.

Ailesi tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve kolu kırıldığı belirlenen çocuk ameliyata alındı.

Baba İbrahim Çakır, gazetecilere, "Çocuğum yüksek duvardan atladıktan sonra Allah'a çok şükür köpekler de duvardan atlamamış. Duvardan atladıktan sonra kolu ters dönmüş, çapraz bağlar ve el bağları zedelenmiş. Koluna iki tel yerleştirildi." dedi.

Köpekleri sevdiklerini ve kendilerinin de evlerinde beslediklerini belirten Çakır, ancak başıboş hayvan sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

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# Başıboş köpek
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