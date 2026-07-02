Isparta'da bıçaklı kavga! Kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

Olay, Atabey Göleti mevkisinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen G.A. ile Yaşar Y. ve kardeşi Halil Y. gölet alanında karşı karşıya geldi. Taraflar arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, yerini fiziksel kavgaya bıraktı.

Kavganın şiddetlenmesi üzerine 22 yaşındaki G.A., husumetli olduğu iki kardeşe bıçakla saldırdı. Kardeşlerin aldıkları darbeler sonucu yere yığılmasının ardından yetkililere haber verildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, kardeşlerden Halil Y'nin aldığı yaralar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Aynı saldırıda yaralanan Yaşar Y. ise olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cinayet şüphelisi G.A., jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.