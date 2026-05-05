Isparta'da dehşet anları! Arkadaş kavgası cinayetle bitti

Dün saat 23.30 sıralarında Senirkent ilçesine bağlı Ortayazı köyünde 52 yaşındaki Veli Ç. ile 45 yaşındaki arkadaşı Ali Uçan bir araya geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İki arkadaş arasındaki sözlü gerilim kısa sürede büyüyerek yerini fiziksel müdahaleye bıraktı. Olay esnasında Veli Ç., yanında bulunan bıçakla Ali Uçan'ı yaraladı. Durumun bildirilmesi ve yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Ali Uçan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşananların ardından olay yerinden ayrılan Veli Ç., Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kolluk kuvvetlerine teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.

Hayatını kaybeden Ali Uçan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortayazı Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturma devam ediyor.