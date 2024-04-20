Isparta'da feci kaza!

Kaza, Eğirdir-Isparta karayolunda yaşandı. Kazada 1 kişi öldü, 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.

Isparta'da feci kaza!
Editör: Yağmur Biçen

Kaza, Eğirdir-Isparta karayolunda yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Sevinçbey köyünden Isparta istikametine seyir halinde olan M.T. (53) hakimiyetindeki 34 GVZ 987 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ve minibüste yolcu olarak bulunan Y.T.(49), S.T. (20), Ç.P.D. (9), M.D. (31), G.D. (29), İ.D. (7), G.H.T. (22) ve Melek Demiraslan (64) yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demiraslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan Y.T.’nin Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine İ.D.’nin ise Isparta Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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