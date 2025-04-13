Isparta’da feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, bir aile parçalandı

Isparta’da Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Gönen ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada, Ramazan Kaya (39) yönetimindeki 32 HB 088 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçta bulunan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

Araçta bulunan sürücü Ramazan Kaya, eşi Elif Kaya (37) ve çocukları Selim Ege Kaya (5), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ailenin diğer fertleri, Ramazan ve Selim Ege Kaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Selim Ege Kaya'nın tedbir amaçlı olarak Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.