Isparta’da kanlı kavga! Ağabeyini vurdu, kaçarken yakalandı

Isparta’nın Hızırbey Mahallesi’nde bulunan Kule Park’ta gece saatlerinde meydana gelen olay, mahallede paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, S.T. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle ağabeyi Y.S.T. ile tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, S.T. yanında taşıdığı silahı çıkararak ağabeyine ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Y.S.T., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN KARDEŞ KISKIVRAK YAKALANDI

Silahlı saldırının ardından olay yerinden hızla kaçan S.T., polis ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen polisler, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırganın kimliğini tespit etti ve kaçış güzergahında çalışma başlattı.

Yapılan hızlı operasyon sonucunda, kaçmaya çalışan S.T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Y.S.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.