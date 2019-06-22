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Isparta’da kiraz hasadı başladı

Isparta’da kiraz hasadı başladı. Bölgedeki diğer üretim merkezlerinde dolu ve sağanak etkisi, tüccarları Gedikli kirazına yöneltti. Girdi maliyetleriyle baş etmeye çalışan üreticinin bir nebze de olsa yüzü güldü. Tek sorun, şimdilik kiraz ağaçlarına dadanan domuzlar

Isparta’da kiraz hasadı başladı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesi Gedikli köyünde kiraz hasadı başladı.

Gedikli kirazı, Torosların eteğinde Beyşehir gölünün kıyısında kendine has aroması ve lezzetiyle fark yaratıyor. Dünyanın bir çok ülkesine bu bahçelerden kiraz gidiyor.

Bu yıl fiyat geçen yıllara oranla daha iyi. Bölgedeki diğer üretim merkezlerinde dolu ve sağanak etkisi, tüccarları Gedikli kirazına yöneltti.

Ancak mazotundan gübresine girdi maliyetleri sebebiyle üretici sezon sonunda başa baş çıkacağa benziyor.

Kiraz üreticisinin başı ağaçlara dadanan domuzlarla dertte. Üreticiler çeşitli önlemler alıyor ancak yeterli gelmeyince, geceyi gün ağarıncaya kadar kiraz bahçelerinde geçiriyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ısparta #kiraz
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