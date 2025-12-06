Isparta’daki başsız ceset cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli gözaltında!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Isparta Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, cinayetin "vahşice işlendiği" değerlendirmesine yer verildi:

"5 Aralık 2025 tarihinde Keçiborlu ilçemize bağlı Aydoğmuş köyünde yanmış bir aracın yakınında F.Ö. isimli vatandaşımızın vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedeni bulunmuştur. Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülmektedir. Adli tahkikat, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü şekilde devam etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın"