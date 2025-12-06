Isparta’daki başsız ceset cinayetinde yeni gelişme: 4 şüpheli gözaltında!
Dağlık bölgede yanmış bir aracın yakınında bulunan başsız cesedin kimliği belirlendi. Kayıp başın bulunması için köyde evler tek tek aranıyor.
Olay, Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde meydana geldi.
Dağlık alanda yanmış bir aracın yanında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede baş kısmı olmayan bir erkek cesediyle karşılaştı.
Kimlik araştırması sonucunda cansız bedenin bir süredir kayıp olarak aranan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir’e ait olduğu belirlendi. Aile yakınlarının teşhis yapmasıyla kimlik doğrulandı. Özdemir’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
ÖZDEMİR'İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, cinayetten önceki son saatlerine ait görüntüler de ortaya çıktı.
Kayıtlara göre Özdemir, olaydan bir önceki akşam saat 19.55 sularında köydeki bir markete girerek alışveriş yapmış ve ardından buradan ayrılmıştı. Gecenin büyük bir kısmını dağlık alanda geçirdiği tespit edilen Özdemir'in ölümüne dair çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.
Başın kayıp olması nedeniyle bölgede sabah saatlerinde kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.
Öğle saatlerine kadar süren arazi taramaları tamamlanırken, öğleden sonra ise şüpheli görülen bazı ev ve yerleşkelerde aramalar gerçekleştirildi. Arama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Isparta Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, cinayetin "vahşice işlendiği" değerlendirmesine yer verildi:
"5 Aralık 2025 tarihinde Keçiborlu ilçemize bağlı Aydoğmuş köyünde yanmış bir aracın yakınında F.Ö. isimli vatandaşımızın vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedeni bulunmuştur. Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülmektedir. Adli tahkikat, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü şekilde devam etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın"