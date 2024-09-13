İsrail’in katlettiği Eygi’nin cenazesi İstanbul’da

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da başından vurarak katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenle karşılanıyor.

Mert Sagit Mert Sagit
İsrail’in katlettiği Eygi’nin cenazesi İstanbul’da
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İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen barışçıl protesto sırasında İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı İstanbul'a geldi.

 Eygi'nin naaşı Tel Aviv'den Bakü'ye nakledilmiş, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik çalışanları tarafından teslim alınmıştı.

Bakü'de Türk bayrağına sarılan naaş, THY İstanbul uçağına teslim edilerek İstanbul'a gönderildi.

Havalimanında düzenlenecek törenin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi uçakla İzmir'e, oradan da toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Didim ilçesine gönderilecek.

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