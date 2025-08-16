ISSOS Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor: 6 bin yıllık tarih sempozyumla tanıtıldı

Hatay’ın Erzin ilçesinde bulunan tarihi ISSOS Antik Kenti’nin kültürel değerlerinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla sempozyum düzenlendi. Çok sayıda bilim insanının katıldığı etkinlikte antik kentin tarihî önemi ve turizme katkısı vurgulandı.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
ISSOS Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor: 6 bin yıllık tarih sempozyumla tanıtıldı
Yayınlanma:

Yıllara meydan okuyan ISSOS Antik Kenti’nde kazı çalışmaları, Doç. Dr. Banu Özdilek’in bilimsel danışmanlığında sürüyor. 2022 yılında başlayan kurtarma kazılarıyla yerleşimin yaklaşık 6 bin yıl öncesine dayandığı belirlendi.

Antik kentte şimdiye kadar; kırsal yaşamı betimleyen “Takvimler Mozaiği”, Artemis Hamamı, sütunlu cadde, antik tiyatro ve Roma Dönemi’ne ait meclis binası gibi birçok eser gün yüzüne çıkarıldı.

Düzenlenen sempozyumda konuşan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, ISSOS’ta yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ise kazıların insanlık tarihine ışık tuttuğunu ifade etti.

Sempozyum, Hatay’ın kültürel ve doğal mirasını ön plana çıkararak turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Ayrıca kazı alanında düzenlenen çocuk atölyeleriyle genç nesillere kültürel miras bilinci aşılanıyor.

🚦 Trafikte yeni dönem: Hız sınırları ve işaretler yeniden düzenlenecek🚦 Trafikte yeni dönem: Hız sınırları ve işaretler yeniden düzenlenecekYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay antik kent
Günün Manşetleri
Açlıktan ölenlerin sayısı 251’e yükseldi
Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesi!
4 marka taklit-tağşiş listesine girdi
Pazar günü plan yapanlar dikkat
Hız sınırları ve işaretler yeniden düzenlenecek
Gençler örgütün tuzağına böyle çekildi!
Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme
49 şüpheli yakalandı, 39’u tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet skandalı!
Balıkesir’de deprem sonrası ağır tablo
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı, fırtına bekleniyor
Pazar günü plan yapanlar dikkat Pazar günü plan yapanlar dikkat
Altın piyasasında dalgalanma: Gram ve çeyrek altın fiyatları Altın piyasasında dalgalanma: Gram ve çeyrek altın fiyatları
16 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları 16 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları
Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme Rezan Epözdemir soruşturmasında flaş gelişme