ISSOS Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor: 6 bin yıllık tarih sempozyumla tanıtıldı

Yıllara meydan okuyan ISSOS Antik Kenti’nde kazı çalışmaları, Doç. Dr. Banu Özdilek’in bilimsel danışmanlığında sürüyor. 2022 yılında başlayan kurtarma kazılarıyla yerleşimin yaklaşık 6 bin yıl öncesine dayandığı belirlendi.

Antik kentte şimdiye kadar; kırsal yaşamı betimleyen “Takvimler Mozaiği”, Artemis Hamamı, sütunlu cadde, antik tiyatro ve Roma Dönemi’ne ait meclis binası gibi birçok eser gün yüzüne çıkarıldı.

Düzenlenen sempozyumda konuşan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek, ISSOS’ta yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ise kazıların insanlık tarihine ışık tuttuğunu ifade etti.

Sempozyum, Hatay’ın kültürel ve doğal mirasını ön plana çıkararak turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Ayrıca kazı alanında düzenlenen çocuk atölyeleriyle genç nesillere kültürel miras bilinci aşılanıyor.