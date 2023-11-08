İst-Güven İşçileri Toplu İstifa Etti! Öz Güven-Sen Verdiği Sözü Tutmadı

Öz Güven-Sen işçilere verdiği sözü tutmadı. İBB’ye bağlı İstanbul Güvenlik Anonim Şirketi'nde çalışan özel güvenlik çalışanları da sendikaya tepki gösterdi.

Sendikanın daha önce verdiği hiçbir sözü tutmadığını ifade eden işçiler, sendikadan toplu şekilde istifa etti.

"Sendika Bizi Yarı Yolda Bıraktı"

Aydınlık’ın haberine göre işçiler, sendikanın toplu sözleşme sürecinde hiçbir kazanım elde edemeyerek binlerce İBB güvenliğini sefalete mahkum ettiğini ifade etti.