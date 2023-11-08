İst-Güven İşçileri Toplu İstifa Etti! Öz Güven-Sen Verdiği Sözü Tutmadı
Bir sendika daha işçileri belediye karşısında yalnız bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İstanbul Güvenlik Anonim Şirketi'nde çalışan özel güvenlik çalışanları, "Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası"na tepkilerini topluca istifa ederek gösterdi.
Öz Güven-Sen işçilere verdiği sözü tutmadı. İBB’ye bağlı İstanbul Güvenlik Anonim Şirketi'nde çalışan özel güvenlik çalışanları da sendikaya tepki gösterdi.
Sendikanın daha önce verdiği hiçbir sözü tutmadığını ifade eden işçiler, sendikadan toplu şekilde istifa etti.
"Sendika Bizi Yarı Yolda Bıraktı"
Aydınlık’ın haberine göre işçiler, sendikanın toplu sözleşme sürecinde hiçbir kazanım elde edemeyerek binlerce İBB güvenliğini sefalete mahkum ettiğini ifade etti.
- Sendika bizi yarı yolda bıraktı. Verdiği sözleri tutmadı. Sözleşmeyi 2 yıllık yapacaklarını söyleyip bize sormadan 3 yıllık sözleşmeye imza attılar. Çalışma saatlerinin haftalık 40 saate düşüreceklerini söylemişlerdi, olmadı. En az 2 bin lira sosyal paket alacaklarını vaadettiler, 500 lira aldık. Yapılan mobbinglere de seyirci kaldılar. Biz de tepkimizi sendikadan istifa ederek dile getirdik.