İstanbul 16 Haziran elektrik kesintisi programı: İşte karanlıkta kalacak ilçeler...
BEDAŞ tarafından yayımlanan güncel listeye göre, 16 Haziran 2026 Salı günü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. İşte İstanbul'da çalışma yapılacak bölgelerin tam listesi ve kesinti saatleri
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