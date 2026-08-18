İstanbul 19 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!
BEDAŞ ve AYEDAŞ, megakentte geniş çaplı planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 19 Ağustos Çarşamba günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahalle saatlerce elektriksiz kalacak.
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