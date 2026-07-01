İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!

BEDAŞ ve AYEDAŞ, megakentte geniş çaplı planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 2 Temmuz Perşembe günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahalle saatlerce elektriksiz kalacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 1
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 2
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 3
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 4
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 5
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 6
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 7
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 8
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 9
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 10
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 11
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 12
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 13
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 14
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 15
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 16
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 17
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 18
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 19
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 20
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 21
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 22
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 23
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 24
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 25
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 26
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 27
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 28
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 29
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 30
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 31
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 32
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 33
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 34
34 45
İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 35
35 45
İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 36
36 45
İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 37
37 45
İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 38
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 39
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 40
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 41
41 45
İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 42
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 43
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 44
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İstanbul 2 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 45
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bedaş elektrik kesintisi