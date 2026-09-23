İstanbul 24 Eylül elektrik kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!
BEDAŞ ve AYEDAŞ, megakentte geniş çaplı planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 24 Eylül Perşembe günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahalle saatlerce elektriksiz kalacak.
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