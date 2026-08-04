İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!

BEDAŞ ve AYEDAŞ, megakentte geniş çaplı planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 5 Ağustos Çarşamba günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahalle saatlerce elektriksiz kalacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 1
1 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 2
2 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 3
3 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 4
4 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 5
5 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 6
6 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 7
7 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 8
8 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 9
9 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 10
10 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 11
11 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 12
12 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 13
13 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 14
14 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 15
15 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 16
16 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 17
17 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 18
18 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 19
19 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 20
20 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 21
21 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 22
22 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 23
23 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 24
24 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 25
25 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 26
26 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 27
27 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 28
28 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 29
29 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 30
30 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 31
31 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 32
32 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 33
33 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 34
34 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 35
35 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 36
36 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 37
37 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 38
38 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 39
39 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 40
40 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 41
41 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 42
42 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 43
43 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 44
44 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 45
45 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 46
46 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 47
47 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 48
48 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 49
49 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 50
50 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 51
51 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 52
52 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 53
53 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 54
54 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 55
55 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 56
56 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 57
57 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 58
58 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 59
59 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 60
60 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 61
61 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 62
62 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 63
63 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 64
64 65
İstanbul 5 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 65
65 65
bedaş istanbul elektrik kesintisi