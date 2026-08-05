İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!

BEDAŞ ve AYEDAŞ, megakentte geniş çaplı planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 6 Ağustos Perşembe günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahalle saatlerce elektriksiz kalacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 1
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 2
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 3
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 4
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 5
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 6
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 7
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 8
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 9
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 10
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 11
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 12
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 13
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 14
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 15
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 16
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 17
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 18
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 19
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 20
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 21
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 22
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 23
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 24
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 25
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 26
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 27
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 28
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 29
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 30
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 31
31 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 32
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 33
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 34
34 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 35
35 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 36
36 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 37
37 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 38
38 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 39
39 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 40
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 41
41 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 42
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 43
43 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 44
44 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 45
45 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 46
46 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 47
47 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 48
48 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 49
49 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 50
50 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 51
51 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 52
52 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 53
53 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 54
54 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 55
55 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 56
56 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 57
57 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 58
58 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 59
59 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 60
60 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 61
61 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 62
62 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 63
63 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 64
64 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 65
65 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 66
66 69
İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 67
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 68
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İstanbul 6 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 69
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