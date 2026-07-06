İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!

BEDAŞ ve AYEDAŞ, megakentte geniş çaplı planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 7 Temmuz Salı günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahalle saatlerce elektriksiz kalacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 1
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 2
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 3
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 4
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 5
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 6
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 7
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 8
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 9
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 10
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 11
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 12
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 13
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 14
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 15
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 16
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 17
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 18
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 19
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 20
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 21
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 22
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 23
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 24
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 25
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 26
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 27
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 28
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 29
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 30
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 31
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 32
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 33
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 34
34 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 35
35 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 36
36 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 37
37 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 38
38 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 39
39 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 40
40 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 41
41 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 42
42 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 43
43 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 44
44 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 45
45 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 46
46 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 47
47 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 48
48 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 49
49 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 50
50 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 51
51 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 52
52 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 53
53 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 54
54 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 55
55 57
İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 56
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İstanbul 7 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 57
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